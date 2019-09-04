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НАЗК за місяць виявило 337 порушень, пов'язаних із корупцією

НАЗК за місяць виявило 337 порушень, пов'язаних із корупцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції у серпні 2019 року виявило ознаки 337 порушень законодавства у сфері запобігання корупції, передає УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Повідомляється, що уповноважені особи Нацагентства склали та направили до суду 273 протоколи про адмінправопорушення.

"З них: 46 адмінпротоколів за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 6 адмінпротоколів – щодо порушення обмежень стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 2 адмінпротоколи – щодо порушення обмежень стосовно одержання подарунків, та 3 адмінпротоколи – щодо невиконання законних вимог Національного агентства", - уточнили у НАЗК.

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За порушення термінів подання декларацій, за даними Нацагентства, складено 5 адмінпротоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані – 33 адмінпротоколи, 1 адмінпротокол – за декларування недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За порушення порядку подання звіту політичної партії Нацагентство направило до суду 34 адмінпротоколи, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії – 115 адмінпротоколів. Крім того, за невиконання законних вимог Нацагентства направлено до суду 28 адмінпротоколів.

Також НАЗК затвердило 52 обґрунтовані висновки про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією.

"З них: за результатами перевірок у 25 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – загалом на 134,6 млн грн, а також встановлено ознаки умисного неподання 27 декларацій", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, у серпні почато 40 повних перевірок декларацій та затверджено 302 рішення про результати повних перевірок декларацій.

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Нацагентство також направило 12 приписів.

"З них: 6 приписів внесено за результатами моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, 6 приписів – за результатами перевірок державних органів", - уточнили у НАЗК.

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Загалом з початку року Нацагентство зафіксувало 2133 порушення антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, колишній очільниці НАЗК Корчак підготовлено підозру.

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