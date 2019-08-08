НАЗК відправило до суду 40 протоколів на одного з мерів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції відправило до суду 40 протоколів стосовно Яремчанського міського голови Василя Онутчака про порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомили у прес-службі НАЗК, передає УНН.
"Складено 40 протоколів стосовно Яремчанського міського голови Василя Онутчака", - вказали у відомстві, додавши, що протоколи вирішили відправити до суду.
Протоколи склали стосовно Онутчака через неповідомлення про наявність у нього реального конфлікту інтересів, що є порушенням антикорупційного законодавства.
За даними НАЗК, чоловік видав та підписав розпорядження стосовно преміювання та встановлення надбавок своїм близьким – сину та невістці.
Кількість складених протоколів визначається кількістю виявлених порушень цією особою, додали в агентстві.
Нагадаємо, НАЗК направило до суду 17 адмінпротоколів за фактами порушень встановлених законом термінів подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.