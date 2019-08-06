НАЗК направило до суду 17 протоколів за порушення вимог фінансового контролю

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 17 адмінпротоколів за фактами порушень встановлених законом термінів подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, пише УНН з посиланням на прес-службу НАЗК України.

Так, встановлено, що Сергій Мельничук, будучи народним депутатом України, несвоєчасно повідомив Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані, у зв’язку з отриманням доходу — 500 000 грн від продажу автомобіля Toyota Land Cruiser.

Національне агентство направило до суду 12 адмінпротоколів стосовно першого заступника голови Херсонської обласної ради Василя Зеленчука, оскільки він несвоєчасно подав без поважних причин щорічну декларацію за 2018 рік, а також не повідомив Національне агентство про суттєві зміни в майновому стані в 11 випадках отримання доходу: поворотної фінансової допомоги від товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім Україна” на загальну суму 2 650 000 грн.

Крім цього, несвоєчасно подали повідомлення про суттєві зміни у майновому стані: Анатолій Орел, перебуваючи на посаді судді Апеляційного суду Київської області (у зв’язку з придбанням квартири на суму 2 154 278 грн) та Наталія Антипенко, секретар судового засідання Зарічного районного суду міста Суми (у зв’язку з придбанням квартири на суму 99 984 грн).

Також Національне агентство встановило, що повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подав депутат Одеської обласної ради, Олег Батлюк, після придбання Toyota Land Cruiser вартістю понад 647 541 грн.

Адмінпротокол за несвоєчасне подання без поважних причин декларації складено стосовно звільненого у 2017 році з посади заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України Олександра Дудкіна.

Як повідомляв УНН, НАЗК направило до суду 44 протоколи про порушення вимог законів щодо конфлікту інтересів.

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