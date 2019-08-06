НАПК направило в суд 17 протоколов за нарушение требований финансового контроля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 17 админпротоколов по фактам нарушений установленных законом сроков представления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК Украины.
Так, установлено, что Сергей Мельничук, будучи народным депутатом Украины, несвоевременно сообщил Национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии, в связи с получением дохода — 500 000 грн от продажи автомобиля Toyota Land Cruiser.
Национальное агентство направило в суд 12 админпротоколов в отношении первого заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука, поскольку он несвоевременно подал без уважительных причин ежегодную декларацию за 2018 год, а также не сообщил национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии в 11 случаях получения дохода: возвратной финансовой помощи от общества с ограниченной ответственностью “Торговый Дом Украина” на общую сумму 2 650 000 грн.
Кроме этого, несвоевременно подали уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии: Анатолий Орел, находясь в должности судьи Апелляционного суда Киевской области (в связи с приобретением квартиры на сумму 2 154 278 грн) и Наталья Антипенко, секретарь судебного заседания Заречного районного суда города суммы (в связи с приобретением квартиры на сумму 99 984 грн).
Также Национальное агентство установило, что сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии не подал депутат Одесского областного совета Олег Батлюк, после приобретения Toyota Land Cruiser стоимостью более 647 541 грн.
Админпротокол за несвоевременное представление без уважительных причин декларации составлен в отношении уволенного в 2017 году с должности заместителя начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины Александра Дудкина.
Как сообщал УНН, НАПК направило в суд 44 протокола о нарушении требований законов о конфликте интересов.