Ексочільниці НАЗК Корчак підготовлено підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. До Генерального прокурора України скерований проект підозри ексголові Національного агенства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Інформацію про це УНН підтвердили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
САП спільно з НАБУ сьогодні скерували до Генерального прокурора України Руслана Рябошапки проект підозри ексголові, а нині члену НАЗК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні.
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Нагадаємо, Корчак керувала НАЗК два роки до березня 2018 року. У 2017 році НАБУ зацікавилось через підозру у приховуванні придбання паркомісця, а також користування незадекларованим авто.
У 2018 році САП відмовилася узгодити підозру Корчак. 16 серпня 2019 року Солом'янський суд Києва скасував закриття справи проти ексглави НАЗК.