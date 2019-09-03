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Ексочільниці НАЗК Корчак підготовлено підозру

Ексочільниці НАЗК Корчак підготовлено підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. До Генерального прокурора України скерований проект підозри ексголові Національного агенства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Інформацію про це УНН підтвердили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

САП спільно з НАБУ сьогодні скерували до Генерального прокурора України Руслана Рябошапки проект підозри ексголові, а нині члену НАЗК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні.

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Нагадаємо, Корчак керувала НАЗК два роки до березня 2018 року. У 2017 році НАБУ зацікавилось через підозру у приховуванні придбання паркомісця, а також користування незадекларованим авто.

У 2018 році САП відмовилася узгодити підозру Корчак. 16 серпня 2019 року Солом'янський суд Києва скасував закриття справи проти ексглави НАЗК.

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