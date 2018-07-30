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У Корчак в НАЗК з'явилася нова посада

У Корчак в НАЗК з'явилася нова посада

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Колишня очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак обійняла нову посаду - її визначили уповноваженою особою з питань гендерної рівності у НАЗК. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Агентства.

"Наталію Корчак, члена НАЗК, визначено уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в НАЗК", - повідомили у відомстві.

За законом, як зазначили у НАЗК, такі уповноважені організовують роботу відповідних органів виконавчої влади в напрямі урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності, проведення аналізу стану забезпечення гендерної рівності, координації заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та моніторингу їх реалізації, здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, тощо.

Як повідомляв УНН, 28 березня сплив термін повноважень  Наталії Корчак на посаді голови НАЗК, яку вона обіймала два роки. Новим головою НАЗК було обрано члена НАЗК Олександра Мангула. 

Українські Національні Новини

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