У Корчак в НАЗК з'явилася нова посада

"Наталію Корчак, члена НАЗК, визначено уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в НАЗК", - повідомили у відомстві.

За законом, як зазначили у НАЗК, такі уповноважені організовують роботу відповідних органів виконавчої влади в напрямі урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності, проведення аналізу стану забезпечення гендерної рівності, координації заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та моніторингу їх реалізації, здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, тощо.

Як повідомляв УНН, 28 березня сплив термін повноважень Наталії Корчак на посаді голови НАЗК, яку вона обіймала два роки. Новим головою НАЗК було обрано члена НАЗК Олександра Мангула.