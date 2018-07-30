У Корчак в НАПК появилась новая должность
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Бывшая руководительница Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заняла новую должность - ее определили уполномоченным лицом по вопросам гендерного равенства в НАПК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Агентства.
"Наталья Корчак, член НАПК, определена уполномоченным лицом (координатором) по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола в НАПК", - сообщили в ведомстве.
По закону, как отметили в НАПК, такие уполномоченные организуют работу соответствующих органов исполнительной власти в направлении учета принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствующей сфере деятельности, проведения анализа состояния обеспечения гендерного равенства, координации мероприятий в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и мониторинга их реализации, осуществления постоянной информационно-пропагандистской деятельности по ликвидации всех форм дискриминации по признаку пола, и тому подобное.
Как сообщал УНН, 28 марта истек срок полномочий Натальи Корчак в должности председателя НАПК, которую она занимала два года. Новым председателем НАПК был избран член НАПК Александра Мангула.