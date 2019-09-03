Экс-руководительнице НАПК Корчак подготовлено подозрение

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112399 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123067 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114593 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120545 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125611 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151049 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150636 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140706 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195427 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116857 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Экс-руководительнице НАПК Корчак подготовлено подозрение

Экс-руководительнице НАПК Корчак подготовлено подозрение

Киев  •  УНН

 • 21251 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. К Генеральному прокурору Украины направлен проект подозрения экс-руководительнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП совместно с НАБУ сегодня направили к Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке проект подозрения экс-руководительнице, а ныне члену НАПК Наталье Корчак в недостоверном декларировании.

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Напомним, Корчак руководила НАПК два года до марта 2018 года. В 2017 году НАБУ заинтересовалось по подозрению в сокрытии приобретения паркоместа, а также пользованиеи незадекларированным авто.

В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение Корчак. 16 августа 2019 года Соломенский суд Киева отменил закрытие дела против экс-руководительнице НАПК.

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