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НАЗК знайшло у декларації Джапарової недостовірні дані щодо понад 500 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів, передає УНН із посиланням на пресслжубу НАЗК.

"Недостовірно вказали дані в деклараціях перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, колишній заступник Міністра екології та природніх ресурсів України Віктор Канцурак, суддя Болградського районного суду Одеської області Володимир Раца та секретар Рівненської міської ради Сергій Паладійчук", - йдеться в повідомленні.

За даними НАЗК, Еміне Джапарова, подаючи декларацію за 2016 рік, не задекларувала земельну ділянку, яка належить члену сім’ї (чоловікові) на праві оренди, та не зазначила інформацію про його корпоративні права в ТОВ "Крим-Терра-Інвест", а також не відобразила інформацію про отриманий чоловіком дохід від відчуження автомобіля та дохід у вигляді додаткового блага від банку.

"Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить майже 513 тис. гривень", - повідомили у Нацагентстві.

Віктор Канцурак, як зазначається, подаючи декларацію за 2015 рік, не зазначив відомості щодо вартості квартири, яка належить йому на праві власності, а також не задекларував доходи, отримані дружиною. Вказано, що загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 400 тис. гривень.

А за результатами перевірки декларації Володимира Раци за 2016 рік було встановлено, що суддя не зазначив відомості про корпоративні права члена сім’ї (дружини) в ТОВ "Буд-Конт-Сервіс" та вказав недостовірну інформацію щодо її корпоративних прав у МПП "Дар".

"Загалом уповноважені особи Національного агентства встановили декларування недостовірних відомостей на суму понад 3,1 млн гривень", - проінформували у НАЗК.

Про виявлені правопорушення Національне агентство прийняло рішення повідомити НАБУ, направивши обґрунтовані висновки.

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Крім того, як повідомили у НАЗК, встановлено, що Сергій Паладійчук у декларації за 2017 рік зазначив недостовірні відомості щодо часток у статутному капіталі трьох товариств, які йому належать, а також житлового будинку та земельної ділянки, які належать члену сім’ї (дружині).

"Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік становить понад 570 тис. гривень. Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення буде направлено до Національної поліції", - додали у Нацагентстві.

Нагадаємо, НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей колишнім начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Українські Національні Новини

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