НАЗК знайшло недостовірні дані у декларації екс-керівника поліції Одещини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки декларування недостовірних відомостей колишнім начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області та суддею Перемишлянського районного суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НАЗК.

Так, за результатами повної перевірки декларації колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна за 2017 рік Національне агентство виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією – декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"Так, встановлено, що посадовець не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід дружини. Загалом відомості, вказані посадовцем у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національного антикорупційного бюро.

Крім того, за декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб Нацагентство направило до суду протокол стосовно судді Перемишлянського районного суду Львівської області Романа Борняка.

"За результатами перевірки декларації за 2017 рік встановлено, що суддя не зазначив відомості про свій дохід, дохід дружини від продажу нерухомого майна та страхових виплат. Загалом встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 237,6 тис. грн", - зазначили у НАЗК.

Нагадаємо, правоохоронці затримали колишнього начальника поліції Одеської області за підозрою у розкраданні в особливо великих розмірах. 

Джерела повідомили УНН, що колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна було затримано у рамках розслідування щодо контрабанди сигарет через Одеський морський порт.

Також керівник підприємства, якому були передані тютюнові вироби, наразі переховується за кордоном.

Солом’янський районний суд Києва відправив Головіна під цілодобовий домашній арешт.

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