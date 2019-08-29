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НАПК нашло в декларации Джапаровой недостоверные данные относительно более 500 тыс. грн

НАПК нашло в декларации Джапаровой недостоверные данные относительно более 500 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 8608 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов, передает УНН со ссылкой на пресслжубу НАПК.

"Недостоверно указали данные в декларациях первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, бывший заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Канцурак, судья Болградского районного суда Одесской области Владимир Раца и секретарь Ровенского городского совета Сергей Паладийчук", - говорится в сообщении.

По данным НАПК, Эмине Джапарова, подавая декларацию за 2016 год, не задекларировала земельный участок, который принадлежит члену семьи (мужу) на праве аренды, и не указала информацию о его корпоративных правах в ООО "Крым-Терра-Инвест", а тоже не отразила информацию о полученном мужем доходе от отчуждения автомобиля и доход в виде дополнительного блага от банка.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет почти 513 тыс. гривен", - сообщили в Нацагентстве.

Виктор Канцурак, как отмечается, подавая декларацию за 2015 год, не указал сведения о стоимости квартиры, которая принадлежит ему на праве собственности, а также не задекларировал доходы, полученные женой. Указано, что общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет более 400 тыс. гривен.

А по результатам проверки декларации Владимира Раца за 2016 было установлено, что судья не указал сведения о корпоративных правах члена семьи (жены) в ООО "Строй-Конт-Сервис" и указал недостоверную информацию о ее корпоративных правах в МЧП "Дар".

"В целом уполномоченные лица Национального агентства установили декларирования недостоверных сведений на сумму более 3,1 млн гривен", - проинформировали в НАПК.

О выявленных правонарушениях Национальное агентство приняло решение сообщить НАБУ, направив обоснованные выводы.

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Кроме того, как сообщили в НАПК, установлено, что Сергей Паладийчук в декларации за 2017 отметил недостоверные сведения относительно долей в уставном капитале трех обществ, которые ему принадлежат, а также жилого дома и земельного участка, принадлежащих члену семьи (супруге).

"Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2017 год составляет более 570 тыс. гривен. Обоснованный вывод относительно признаков уголовного преступления будет направлено в Национальную полицию", - добавили в Нацагентстве.

Напомним, НАПК выявило признаки декларирования недостоверных сведений бывшим начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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