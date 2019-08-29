НАПК нашло в декларации Джапаровой недостоверные данные относительно более 500 тыс. грн

"Недостоверно указали данные в декларациях первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, бывший заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Канцурак, судья Болградского районного суда Одесской области Владимир Раца и секретарь Ровенского городского совета Сергей Паладийчук", - говорится в сообщении.

По данным НАПК, Эмине Джапарова, подавая декларацию за 2016 год, не задекларировала земельный участок, который принадлежит члену семьи (мужу) на праве аренды, и не указала информацию о его корпоративных правах в ООО "Крым-Терра-Инвест", а тоже не отразила информацию о полученном мужем доходе от отчуждения автомобиля и доход в виде дополнительного блага от банка.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет почти 513 тыс. гривен", - сообщили в Нацагентстве.

Виктор Канцурак, как отмечается, подавая декларацию за 2015 год, не указал сведения о стоимости квартиры, которая принадлежит ему на праве собственности, а также не задекларировал доходы, полученные женой. Указано, что общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет более 400 тыс. гривен.

А по результатам проверки декларации Владимира Раца за 2016 было установлено, что судья не указал сведения о корпоративных правах члена семьи (жены) в ООО "Строй-Конт-Сервис" и указал недостоверную информацию о ее корпоративных правах в МЧП "Дар".

"В целом уполномоченные лица Национального агентства установили декларирования недостоверных сведений на сумму более 3,1 млн гривен", - проинформировали в НАПК.

О выявленных правонарушениях Национальное агентство приняло решение сообщить НАБУ, направив обоснованные выводы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК направило в суд протокол в отношении Вилкула

Кроме того, как сообщили в НАПК, установлено, что Сергей Паладийчук в декларации за 2017 отметил недостоверные сведения относительно долей в уставном капитале трех обществ, которые ему принадлежат, а также жилого дома и земельного участка, принадлежащих члену семьи (супруге).

"Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2017 год составляет более 570 тыс. гривен. Обоснованный вывод относительно признаков уголовного преступления будет направлено в Национальную полицию", - добавили в Нацагентстве.

Напомним, НАПК выявило признаки декларирования недостоверных сведений бывшим начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области.