НАПК проверило декларации более 20 нардепов

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56497 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111003 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102853 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109947 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119513 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148210 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148615 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140445 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187676 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116738 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 113719 просмотра
Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

6 марта, 16:34 • 40638 просмотра
Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

6 марта, 17:38 • 31897 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

6 марта, 18:15 • 79809 просмотра
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

22:59 • 30137 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 113719 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 128131 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 187676 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 168561 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 194326 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 111520 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123879 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 126424 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 131038 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 127280 просмотра
Актуальное
НАПК проверило декларации более 20 нардепов

НАПК проверило декларации более 20 нардепов

Киев  •  УНН

 • 20236 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции провело 91 полную проверку деклараций, в частности, 24 народных депутатов предыдущего и нынешнего созывов, ряда мэров и председателей местных советов, чиновников, судей и других. Также начаты полные проверки 47 деклараций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"13 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло 91 решение о результатах полных проверок деклараций. Также начаты полные проверки 47 деклараций", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что в рамках выполнения обязательств государства перед ЕС в рамках предоставления второго транша макрофинансовой помощи 500 млн евро, Национальное агентство уже утвердило результаты 890 проверок, которые были начаты по результатам отбора системой ЛАК. "Всего с начала 2019 года Национальное агентство утвердило 1325 результатов полной проверки деклараций", - добавили а агентстве.

"В частности, проверки 69-ти деклараций, утвержденных на этом заседании, были начаты по результатам отбора системой ЛАК. Проверка 5-ти деклараций была начата по сообщениям от обличителей, факты в одном из них не подтвердились. Проверки 4-х деклараций начались по сообщениям от общественных организаций: приведенные в этих сообщениях факты не подтвердились в трех случаях, а в одном подтвердились частично. 5 деклараций начали проверять по сообщениям от правоохранительных органов - факты, приведенные в этих сообщениях не подтвердились в трех случаях", - отметили в НАПК.

По данным агентства, приняты решения о результатах полных проверок деклараций, поданных, в частности:

  • Богомолец Ольгой Вадимовной, народным депутатом Украины, за 2016 год.
  • Добкиным Михаилом Марковичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.
  • Герегой Александром Владимировичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.
  • Фриз Ириной Васильевной, народным депутатом Украины, за 2015 год.
  • Тарутой Сергеем Алексеевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
  • Дубневичем Ярославом Васильевичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
  • Билецким Андреем Евгеньевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.
  • Богданом Русланом Дмитриевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год (исправленной).
  • Борозенцем Максимом Ивановичем, депутатом Киевского городского совета, за 2016 год.
  • Гиршфельдом Анатолием Моисеевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной).
  • Кадыкало Николаем Олеговичем, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной).
  • Давыденко Валерием Николаевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год (исправленной).
  • Кобцевым Михаилом Валентиновичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
  • Констанкевич Ириной Мирославовной, народным депутатом Украины, за 2017 (исправленной).
  • Корнацким Аркадием Алексеевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
  • Кривохатько Вадимом Викторовичем, народным депутатом Украины, за 2016 и 2017 годы.
  • Кришиным Олегом Юрьевичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
  • Барвиненко Виталием Дмитриевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.
  • Лапиным Игорем Александровичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
  • Лубинцем Дмитрием Валерьевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
  • Лабазюком Сергеем Петровичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
  • Соляром Владимиром Мироновичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
  • Люшняком Николаем Владимировичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
  • Ничипоренко Валентином Николаевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
  • Шкирей Игорем Николаевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной), а также за 2016 (исправленной) и 2017 год.
  • Карплюком Владимиром Андреевичем, Ирпенским городским головой, за 2017 год.
  • Маркаровой Оксаной Сергеевной, первым заместителем министра финансов Украины, за 2015 год (исправленной), а также за 2016 и 2017 годы.
  • Микольской Натальей Ярославной, заместителем министра экономического развития и торговли Украины - торговым представителем Украины, за 2017 год.
  • Титарчуком Михаилом Ивановичем, заместителем министра экономического развития и торговли Украины, за 2016 год.
  • Глущенко Светланой Владимировной, заместителем министра юстиции Украины, за 2017 год.
  • Руснаком Иваном Степановичем, первым заместителем министра обороны Украины, за 2015 год.
  • Державиным Владимиром Владимировичем, заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, за 2015 год.
  • Сивак Оксаной Васильевной, заместителем министра по вопросам европейской интеграции Министерства здравоохранения Украины, за 2016 год.
  • Чернышом Олегом Николаевичем, членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, за 2016 год.
  • Азаровым Евгением Федоровичем, первым заместителем начальника ГУ ГФС в Киевской области, за 2016 год.
  • Андрущенко Александром Анатольевичем, заместителем военного прокурора военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины, за 2016 год.
  • Бабским Андреем Анатольевичем, заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов, директором департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета, за 2017 год (исправленной).
  • Дубининой Владленой Геннадиевной, проректором по научно-педагогической работе (лечебного и последипломного образования) Одесского национального медицинского университета, за 2017 год.
  • Магеррамовым Анаром Васифовичем, начальником отдела Одесской таможни ГФС, за 2015 год.
  • Прокопивым Владимиром Владимировичем, заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета, за 2015 год (исправленной).
  • Коробенко Сергеем Витальевичем, судьей Соломенского районного суда города Киева, за 2015 год.
  • Мараевой Натальей Евгеньевной, судьей Апелляционного суда города Киева, за 2015 год, за 2016 (исправленной), за 2017 (исправленной).

Напомним, НАПК за месяц выявило 337 нарушений, связанных с коррупцией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы