НАПК проверило декларации более 20 нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции провело 91 полную проверку деклараций, в частности, 24 народных депутатов предыдущего и нынешнего созывов, ряда мэров и председателей местных советов, чиновников, судей и других. Также начаты полные проверки 47 деклараций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"13 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло 91 решение о результатах полных проверок деклараций. Также начаты полные проверки 47 деклараций", - говорится в сообщении.
В НАПК отметили, что в рамках выполнения обязательств государства перед ЕС в рамках предоставления второго транша макрофинансовой помощи 500 млн евро, Национальное агентство уже утвердило результаты 890 проверок, которые были начаты по результатам отбора системой ЛАК. "Всего с начала 2019 года Национальное агентство утвердило 1325 результатов полной проверки деклараций", - добавили а агентстве.
"В частности, проверки 69-ти деклараций, утвержденных на этом заседании, были начаты по результатам отбора системой ЛАК. Проверка 5-ти деклараций была начата по сообщениям от обличителей, факты в одном из них не подтвердились. Проверки 4-х деклараций начались по сообщениям от общественных организаций: приведенные в этих сообщениях факты не подтвердились в трех случаях, а в одном подтвердились частично. 5 деклараций начали проверять по сообщениям от правоохранительных органов - факты, приведенные в этих сообщениях не подтвердились в трех случаях", - отметили в НАПК.
По данным агентства, приняты решения о результатах полных проверок деклараций, поданных, в частности:
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- Богомолец Ольгой Вадимовной, народным депутатом Украины, за 2016 год.
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- Добкиным Михаилом Марковичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.
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- Герегой Александром Владимировичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.
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- Фриз Ириной Васильевной, народным депутатом Украины, за 2015 год.
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- Тарутой Сергеем Алексеевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
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- Дубневичем Ярославом Васильевичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
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- Билецким Андреем Евгеньевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.
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- Богданом Русланом Дмитриевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год (исправленной).
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- Борозенцем Максимом Ивановичем, депутатом Киевского городского совета, за 2016 год.
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- Гиршфельдом Анатолием Моисеевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной).
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- Кадыкало Николаем Олеговичем, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной).
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- Давыденко Валерием Николаевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год (исправленной).
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- Кобцевым Михаилом Валентиновичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
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- Констанкевич Ириной Мирославовной, народным депутатом Украины, за 2017 (исправленной).
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- Корнацким Аркадием Алексеевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
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- Кривохатько Вадимом Викторовичем, народным депутатом Украины, за 2016 и 2017 годы.
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- Кришиным Олегом Юрьевичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
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- Барвиненко Виталием Дмитриевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.
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- Лапиным Игорем Александровичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
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- Лубинцем Дмитрием Валерьевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
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- Лабазюком Сергеем Петровичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
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- Соляром Владимиром Мироновичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
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- Люшняком Николаем Владимировичем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
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- Ничипоренко Валентином Николаевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
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- Шкирей Игорем Николаевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной), а также за 2016 (исправленной) и 2017 год.
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- Карплюком Владимиром Андреевичем, Ирпенским городским головой, за 2017 год.
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- Маркаровой Оксаной Сергеевной, первым заместителем министра финансов Украины, за 2015 год (исправленной), а также за 2016 и 2017 годы.
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- Микольской Натальей Ярославной, заместителем министра экономического развития и торговли Украины - торговым представителем Украины, за 2017 год.
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- Титарчуком Михаилом Ивановичем, заместителем министра экономического развития и торговли Украины, за 2016 год.
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- Глущенко Светланой Владимировной, заместителем министра юстиции Украины, за 2017 год.
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- Руснаком Иваном Степановичем, первым заместителем министра обороны Украины, за 2015 год.
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- Державиным Владимиром Владимировичем, заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, за 2015 год.
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- Сивак Оксаной Васильевной, заместителем министра по вопросам европейской интеграции Министерства здравоохранения Украины, за 2016 год.
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- Чернышом Олегом Николаевичем, членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, за 2016 год.
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- Азаровым Евгением Федоровичем, первым заместителем начальника ГУ ГФС в Киевской области, за 2016 год.
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- Андрущенко Александром Анатольевичем, заместителем военного прокурора военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины, за 2016 год.
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- Бабским Андреем Анатольевичем, заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов, директором департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета, за 2017 год (исправленной).
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- Дубининой Владленой Геннадиевной, проректором по научно-педагогической работе (лечебного и последипломного образования) Одесского национального медицинского университета, за 2017 год.
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- Магеррамовым Анаром Васифовичем, начальником отдела Одесской таможни ГФС, за 2015 год.
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- Прокопивым Владимиром Владимировичем, заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета, за 2015 год (исправленной).
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- Коробенко Сергеем Витальевичем, судьей Соломенского районного суда города Киева, за 2015 год.
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- Мараевой Натальей Евгеньевной, судьей Апелляционного суда города Киева, за 2015 год, за 2016 (исправленной), за 2017 (исправленной).
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Напомним, НАПК за месяц выявило 337 нарушений, связанных с коррупцией.