НАПК утвердило результаты полной проверки деклараций 20 нардепов

“Так, 20 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло 61 решения о результатах полных проверок деклараций, из которых 20 представлены народными депутатами Украины”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки 54-х из этих деклараций были начаты по результатам отбора системой лак. Проверка 4-х деклараций начата по сообщениям от обличителей: в одном случае факты не подтвердились. Еще 3 декларации начали проверять по сообщениям от правоохранительных органов: приведенные в этих сообщениях факты подтвердились, а в одном случае — частично.

Так, приняты решения о результатах полных проверок деклараций, поданных:

• Василием Амельченко, народным депутатом Украины, за 2016 год.

• Яковом Безбахом, народным депутатом Украины, за 2016 год.

• Андреем Деркачем, народным депутатом Украины, за 2017 год.

• Игорем Васюником, народным депутатом Украины, за 2017 год.

• Олегом Дмитренко, народным депутатом Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.

• Олесем Довгим, народным депутатом Украины, за 2016 (исправленной).

• Владимиром Кацубой, народным депутатом Украины, за 2016 год.

• Сергеем Киралем, народным депутатом Украины, за 2017 год.

• Олегом Мусием, народным депутатом Украины, за 2017 (исправленной).

• Михаилом Ланьо, народным депутатом Украины, за 2017 год.

• Михаилом Поплавским, народным депутатом Украины, за 2017 год.

• Тарасом Пастухом, народным депутатом Украины, за 2015 год.

• Александром Опанасенко, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной).

• Юрием Левченко, народным депутатом Украины, за 2017 год.

• Александром Ливиком, народным депутатом Украины, за 2017 год.

• Евгением Рыбчинским, народным депутатом Украины, за 2017 год.

• Петром Сабашуком, народным депутатом Украины, за 2016 год.

• Александром Шевченко, народным депутатом Украины, за 2017 год.

• Виталием Хомутынником, народным депутатом Украины, за 2017 год.

• Николаем Величковичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции провело 91 полную проверку деклараций, в частности, 24 народных депутатов предыдущего и нынешнего созывов, ряда мэров и глав местных советов, чиновников, судей и других. Также начаты полные проверки 47 деклараций.