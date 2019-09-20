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НАПК утвердило результаты полной проверки деклараций 20 нардепов

НАПК утвердило результаты полной проверки деклараций 20 нардепов

Киев  •  УНН

 • 11922 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полной проверки 20 деклараций поданных народными депутатами Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

“Так, 20 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло 61 решения о результатах полных проверок деклараций, из которых 20 представлены народными депутатами Украины”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки 54-х из этих деклараций были начаты по результатам отбора системой лак. Проверка 4-х деклараций начата по сообщениям от обличителей: в одном случае факты не подтвердились. Еще 3 декларации начали проверять по сообщениям от правоохранительных органов: приведенные в этих сообщениях факты подтвердились, а в одном случае — частично.

Так, приняты решения о результатах полных проверок деклараций, поданных:
• Василием Амельченко, народным депутатом Украины, за 2016 год.
• Яковом Безбахом, народным депутатом Украины, за 2016 год.
• Андреем Деркачем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Игорем Васюником, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Олегом Дмитренко, народным депутатом Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
• Олесем Довгим, народным депутатом Украины, за 2016 (исправленной).
• Владимиром Кацубой, народным депутатом Украины, за 2016 год.
• Сергеем Киралем, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Олегом Мусием, народным депутатом Украины, за 2017 (исправленной).
• Михаилом Ланьо, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Михаилом Поплавским, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Тарасом Пастухом, народным депутатом Украины, за 2015 год.
• Александром Опанасенко, народным депутатом Украины, за 2015 год (исправленной).
• Юрием Левченко, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Александром Ливиком, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Евгением Рыбчинским, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Петром Сабашуком, народным депутатом Украины, за 2016 год.
• Александром Шевченко, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Виталием Хомутынником, народным депутатом Украины, за 2017 год.
• Николаем Величковичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции провело 91 полную проверку деклараций, в частности, 24 народных депутатов предыдущего и нынешнего созывов, ряда мэров и глав местных советов, чиновников, судей и других. Также начаты полные проверки 47 деклараций.

Украинские Национальные Новости

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