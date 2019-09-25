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НАЗК встановило порушення у звітах семи політичних партій

НАЗК встановило порушення у звітах семи політичних партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У семи політичних партій Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло факти порушень порядку подання звіту та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії. Про це повідомляє відділ комунікації НАЗК, передає УНН.

"Факти порушень порядку подання звіту політичної партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виявлені у Звітах 7 політичних партій. Це “Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка “Справедливість”, “Партія сильної влади”, “Альянс за соціальну справедливість”, “Майбутнє країни”, "Партія “Національно-демократичне об’єднання “Україна”, “Партія зелених України”, “Партія регіонів”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що до Національного агентства надійшли 268 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (за ІІ квартал 2019 року). Перші 35 висновків за результатами аналізу Звітів були затверджені рішенням Національного агентства на початку вересня, а 20 вересня НАЗК затвердило ще 53 висновки.

Нагадаємо, що 20 вересня НАЗК затвердило результати повної перевірки декларацій 20 нардепів.

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