НАПК внесло владельца AliExpress в перечень международных спонсоров войны

Детали

В 2023 году компания Alibaba Group переструктурировалась на 6 групп: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group, Local Services Group, Global Digital Business Group, Cainiao Smart Logistics, и Digital Media and Entertainment Group.

Наиболее популярной платформой онлайн-коммерции в России является AliExpress, которой управляет дочерняя компания Alibaba Group ООО «Алибаба.КОМ (ру)». Владельцем ООО «Алибаба.КОМ (ру)» является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на 2023 год компания продолжает вести дела в россии, предоставляя международную площадку для продаж зарубежных товаров. Прибыль ООО «Алибаба.КОМ (ру)» за 2022 год составила 16,3 млрд рублей, это около 160 млн долларов.

В апреле 2023 года китайская компания Quzhou Nova закупила по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму 7,4 млн долларов у Дебальцевского завода металлургического машиностроения, который контролируется россиянами. Медь была вывезена с оккупированных территорий Украины через порт Новороссийск. Quzhou Nova производит товары из меди, которые продает на платформах Alibaba.

Также известно, что компания Alibaba цензурирует украинский контент на своих платформах, связанный с российской войной. В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время пророссийские сообщения на платформе не удаляются.

“Все приведенные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, платя налоги, но и идеологически”, - отметили в НАПК.

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