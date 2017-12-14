НАПК внесло предписание Виталию Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание председателю Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отношении должностных лиц КГГА, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона председателю Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отношении должностных лиц КГГА. Решение принято на заседании Национального агентства ", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, по результатам проведенной плановой проверки в Киевской городской госадминистрации установлен ряд нарушений требований Закона Украины "О предотвращении коррупции".
"В частности, не утверждена в установленные сроки антикоррупционная программа КГГА, не обеспечено возможности внесения сообщений о коррупции через официальный сайт органа, принято решение о назначении 2-х человек на должности, предусматривающие занятия ответственного или особо ответственного положения, без проведения специальной проверки", - отметили в НАПК.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что КГГА не сообщил Национальное агентство о 37 фактов непредставления и несвоевременного представления деклараций в отношении государственных служащих, которые в ней работают (работали).
Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов председателю Высшего совета правосудия.