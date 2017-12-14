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НАЗК внесло припис Віталію Кличку

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку щодо посадових осіб КМДА, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

“Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку щодо посадових осіб КМДА. Рішення ухвалено на засіданні Національного агентства”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє відомство, за результатами проведеної планової перевірки в Київській міській держадміністрації встановлено низку порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

"Зокрема, не затверджено у встановлені строки антикорупційну програму КМДА, не забезпечено можливості внесення повідомлень про корупцію через офіційний веб-сайт органу, прийнято рішення про призначення 2-х осіб на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, без проведення спеціальної перевірки", - наголосили в НАЗК.

Крім того, під час перевірки встановлено, що КМДА не повідомила Національне агентство про 37 фактів неподання та несвоєчасного подання декларацій стосовно державних службовців, які в ній працюють (працювали).

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів голові Вищої ради правосуддя.

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