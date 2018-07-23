НАПК выполнило условия по государственному финансированию партий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. НАПК распределило средства из государственного бюджета на финансирование политических партий в III квартале 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.
“Шесть парламентских политических партий - ”Блок Петра Порошенко “Солидарность”, “Народный фронт”, “Оппозиционный блок”, “Радикальная партия Олега Ляшко”, “ВО ”Батькивщина“, ”Объединение “Самопомощь” — получат средства из государственного бюджета, предусмотренные на финансирование уставной деятельности партий в III квартале 2018 года“, - говорится в сообщении.
В соответствии с решениями, которые были приняты членами НАПК на заседании 20 июля, в III квартале 2018 года состоится такое распределение средств:
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- политическая партия „Партия “Блок Петра Порошенко „Солидарность“ получит средства в сумме 32 млн 546 тыс. 214 грн,
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- политическая партия „Народный фронт“ — 33 млн 20 тыс. 75 грн,
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- политическая партия „Оппозиционный блок“ — 14 млн 65 тыс. 605 грн,
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- политическая партия „Радикальная партия Олега Ляшко“ — 11 млн 106 тыс. 858 грн,
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- политическая партия „ВО“ Батькивщина ”- 8 млн 471 тыс. 724 грн,
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- политическая партия “Объединение” Самопомощь“ получит 16 млн 365 тыс. 568 грн, а также дополнительно 12 млн 841 тыс. 756 грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.
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Напомним, право на финансирование в 2018 году получили партии, которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% действительных голосов избирателей (прошли в Верховную Раду).
Общая сумма государственного финансирования на 2018 год, которая распределена между политическими партиями, составляет 513 млн 671 тыс. грн. Национальное агентство перечисляет средства на отдельные счета каждой партии ежеквартально.
После следующих парламентских выборов будут финансироваться все партии, получившие не менее 2% голосов избирателей. Соответствующие условия содержатся в статье 17-3 Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции”, а также в заключительных и переходных положениях этого закона.
Закон о финансировании политических партий из государственного бюджета предусматривает право политических партий на бюджетное финансирование, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов они набрали не менее 2% голосов избирателей. Решение о предоставлении партии госфинансирования принимается Национальным агентством по предотвращению коррупции.
Как сообщал УНН, НАПК утвердило еще 67 выводов по результатам анализа отчетов партий.