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НАЗК виконало умови щодо державного фінансування партій

НАЗК виконало умови щодо державного фінансування партій

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КИЇВ. 23 липня. УНН. НАЗК розподілило кошти з державного бюджету на фінансування політичних партій у ІІІ кварталі 2018 року. Про це повідомила прес-служба Національного агентства із запобігання корупції, передає УНН.

"Шість парламентських політичних партій — “Блок Петра Порошенка “Солідарність”, “Народний фронт”, “Опозиційний блок”, “Радикальна партія Олега Ляшка”, “ВО “Батьківщина”, “Об’єднання „Самопоміч“ — отримають кошти з державного бюджету, передбачені на фінансування статутної діяльності партій у IІІ кварталі 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

Відповідно до рішень, які були прийняті членами НАЗК на засіданні 20 липня, у IІІ кварталі 2018 року відбудеться такий розподіл коштів:

  • політична партія "Партія “Блок Петра Порошенка “Солідарність” отримає кошти у сумі 32 млн 546 тис. 214 грн,
  • політична партія “Народний фронт” — 33 млн 20 тис. 75 грн,
  • політична партія “Опозиційний блок” — 14 млн 65 тис. 605 грн,
  • політична партія “Радикальна партія Олега Ляшка” — 11 млн 106 тис. 858 грн,
  • політична партія “ВО “Батьківщина” — 8 млн 471 тис. 724 грн,
  • політична партія “Об’єднання “Самопоміч” отримає 16 млн 365 тис. 568 грн, а також додатково 12 млн 841 тис. 756 грн за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК оприлюднила суму внесків парламентських партій

Нагадаємо, право на фінансування у 2018 році отримали партії, які на останніх парламентських виборах у 2014 році отримали не менше 5% дійсних голосів виборців (пройшли до Верховної Ради).

Загальна сума державного фінансування на 2018 рік, розподілена між політичними партіями, становить 513 млн 671 тис. грн. Національне агентство перераховує кошти на окремі рахунки кожної партії щоквартально.

Після наступних парламентських виборів будуть фінансуватися усі партії, які отримали не менше 2% голосів виборців. Відповідні умови містяться у статті 17-3 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції”, а також у Прикінцевих та перехідних положеннях цього Закону.

Закон про фінансування політичних партій із державного бюджету  передбачає право політичних партій на бюджетне фінансування, якщо на останніх чергових чи позачергових виборах народних депутатів вони набрали не менше 2% голосів виборців. Рішення про надання партії держфінансування приймається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Як повідомляв УНННАЗК затвердило ще 67 висновків за результатами аналізу звітів партій.

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