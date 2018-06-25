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НАЗК затвердило ще 67 висновків за результатами аналізу звітів партій

НАЗК затвердило ще 67 висновків за результатами аналізу звітів партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує здійснювати аналіз звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року та підготувало чергові 67 висновків про результати такого аналізу. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.

Висновки підготовлено за результатами аналізу звітів політичних партій, які не є одержувачами коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності. Дев’ять висновків містять інформацію про виявлені порушення вимог законодавства, зокрема статті 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення – подання звіту без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій, несвоєчасність подання, порушення строку подання.

Ще три висновки містять інформацію про виявлені порушення вимог законодавства в частині порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки, відповідно до статті 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рішення про затвердження висновків про результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру прийняте на засіданні Національного агентства 22 червня.

За перший квартал 2018 року до Національного агентства надійшов 271 звіт політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Рішеннями Національного агентства вже затверджено 167 висновків про результати аналізу звітів політичних партій. Висновки щодо решти 37 партій будуть розглядатися на наступних засіданнях Національного агентства.

Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції затвердило результати повних перевірок декларацій, поданих, Президентом України Петром Порошенком за 2017 рік, а також віце-прем'єр-міністром України – міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком за 2017 рік.

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