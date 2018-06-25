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НАПК утвердило еще 67 выводов по результатам анализа отчетов партий

НАПК утвердило еще 67 выводов по результатам анализа отчетов партий

Киев  •  УНН

 • 6784 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции продолжает осуществлять анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за первый квартал 2018 и подготовило очередные 67 выводов о результатах такого анализа. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

Выводы подготовлены по результатам анализа отчетов политических партий, которые не являются получателями средств, выделенных из Государственного бюджета Украины на финансирование их уставной деятельности. Девять выводов содержат информацию о выявленных нарушениях требований законодательства, в частности статьи 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях - представление отчета без сведений об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера местных организаций, несвоевременность представления, нарушение срока представления.

Еще три вывода содержат информацию о выявленных нарушениях требований законодательства в части нарушения порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, нарушение порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии, нарушение порядка предоставления или получения финансовой (материальной) поддержки в соответствии со статьей 212 -15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решение об утверждении заключений о результатах анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера принято на заседании Национального агентства 22 июня.

За первый квартал 2018 году в Национальное агентство поступил 271 отчет политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Решениями Национального агентства уже утверждено 167 выводов о результатах анализа отчетов политических партий. Выводы по остальным 37 партиям будут рассматриваться на следующих заседаниях Национального агентства.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полных проверок деклараций, поданных, Президентом Украины Петром Порошенко за 2017, а также вице-премьер-министром Украины - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко за 2017 год.

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