НАПК ответило лишь на 15% запросов НАБУ относительно э-деклараций

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76688 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90657 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93239 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110521 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101377 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105001 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112000 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117144 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122940 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134538 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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НАПК ответило лишь на 15% запросов НАБУ относительно э-деклараций

НАПК ответило лишь на 15% запросов НАБУ относительно э-деклараций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции ответило лишь на 15% запросов, направленных детективами НАБУ в ведомство, в рамках расследования эпизодов относительно незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Бюро.

"За период расследований Бюро направило в НАПК запросы на осуществление полной проверки деклараций в 33 эпизодах незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных. Сейчас от НАПК получено заключение только в пяти эпизодах - это около 15% от всех запросов, направленных детективами в Агентство" - отметили в НАБУ.

Напомним, детективы НАБУ по состоянию на конец января 2018 года расследовали более 100 эпизодов незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных (статьи 368-2 и 366-1 Уголовного кодекса Украины соответственно). Половина из этих эпизодов зарегистрированы по результатам анализа сведений из системы электронного декларирования.

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