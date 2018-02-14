НАПК ответило лишь на 15% запросов НАБУ относительно э-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции ответило лишь на 15% запросов, направленных детективами НАБУ в ведомство, в рамках расследования эпизодов относительно незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Бюро.
"За период расследований Бюро направило в НАПК запросы на осуществление полной проверки деклараций в 33 эпизодах незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных. Сейчас от НАПК получено заключение только в пяти эпизодах - это около 15% от всех запросов, направленных детективами в Агентство" - отметили в НАБУ.
Напомним, детективы НАБУ по состоянию на конец января 2018 года расследовали более 100 эпизодов незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных (статьи 368-2 и 366-1 Уголовного кодекса Украины соответственно). Половина из этих эпизодов зарегистрированы по результатам анализа сведений из системы электронного декларирования.