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НАЗК відповіло лише на 15% запитів НАБУ щодо е-декларацій

НАЗК відповіло лише на 15% запитів НАБУ щодо е-декларацій

Київ • УНН

 • 9632 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції відповіло лише на 15% запитів, скерованих детективами НАБУ до відомства, у рамках розслідування епізодів щодо незаконного збагачення та декларування недостовірних даних. Про це УНН повідомили у прес-службі Бюро.

"За період розслідувань Бюро скерувало до НАЗК запити на здійснення повної перевірки декларацій у 33 епізодах незаконного збагачення та декларування недостовірних даних. Наразі від НАЗК отримано висновок лише у п’яти епізодах – це близько 15% від усіх запитів, скерованих детективами до Агентства", - зауважили у НАБУ.

Нагадаємо, детективи НАБУ станом на кінець січня 2018 року розслідували понад 100 епізодів незаконного збагачення та декларування недостовірних даних (статті 368-2 та 366-1 Кримінального кодексу України відповідно). Половина з цих епізодів зареєстровані за результатами аналізу відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій та місцевого самоврядування (так звана "система електронного декларування")

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