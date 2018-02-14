НАЗК відповіло лише на 15% запитів НАБУ щодо е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції відповіло лише на 15% запитів, скерованих детективами НАБУ до відомства, у рамках розслідування епізодів щодо незаконного збагачення та декларування недостовірних даних. Про це УНН повідомили у прес-службі Бюро.
"За період розслідувань Бюро скерувало до НАЗК запити на здійснення повної перевірки декларацій у 33 епізодах незаконного збагачення та декларування недостовірних даних. Наразі від НАЗК отримано висновок лише у п’яти епізодах – це близько 15% від усіх запитів, скерованих детективами до Агентства", - зауважили у НАБУ.
Нагадаємо, детективи НАБУ станом на кінець січня 2018 року розслідували понад 100 епізодів незаконного збагачення та декларування недостовірних даних (статті 368-2 та 366-1 Кримінального кодексу України відповідно). Половина з цих епізодів зареєстровані за результатами аналізу відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій та місцевого самоврядування (так звана "система електронного декларування")