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4 марта, 13:25 • 111820 просмотра

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НАПК в этому году выявило более 2 тыс. коррупционеров

НАПК в этому году выявило более 2 тыс. коррупционеров

Киев  •  УНН

 • 11756 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) с начала года внесло в реестр коррупционеров 2018 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр НАПК.

В пресс-центре сообщили, что 429 человек совершили уголовные преступления, еще 1532 привлечены к административной ответственности. К дисциплинарной ответственности привлекли 57 человек.

Чаще всего в реестр коррупционеров попадают работники, в том числе бывшие, Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и Нацполиции.

В частности, сообщается о 102 работники ГУИС, внесенных в реестр коррупционеров:

  • двое из них привлечены к уголовной ответственности за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
  • 99 работников ГУИС привлечены к административной ответственности за несвоевременное представление декларации;
  • один — к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.

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“175 работников Национальной полиции пополнили списки Реестра. Из них 12 привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения: 5 полицейских — за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (три сержанта, один лейтенант и один старший лейтенант полиции)”, — говорится в сообщении.

Еще 7 полицейских попали в этот реестр из-за злоупотребление влиянием, то есть принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или другого лица за влияние на принятие решения (два старших лейтенанта, три капитана, один майор и один подполковник).

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К административной ответственности за несвоевременное представление декларации привлечено 156 правоохранителей. За несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечен один полицейский.

К дисциплинарной ответственности привлечено 7 полицейских:

  • четверо были уволены за получение неправомерной выгоды или подарка;
  • трое получили выговор за непринятие мер по недопущению конфликта интересов, а также совершение действий в условиях реального конфликта интересов;
  • один получил строгий выговор за декларирование недостоверной информации.

Добавляется, что по сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Нацполиции снизилось на 33%, а ГУИС — на 11%.

“Все данные лиц вносятся в реестр коррупционеров после решения суда и привлечения их к ответственности (наложение штрафов, лишения свободы и т.п.)”, говорится в сообщении в НАПК.

Напомним, суд не смог оштрафовать Зеленского за ошибки в декларации.

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