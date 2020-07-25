НАПК в этому году выявило более 2 тыс. коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) с начала года внесло в реестр коррупционеров 2018 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр НАПК.
В пресс-центре сообщили, что 429 человек совершили уголовные преступления, еще 1532 привлечены к административной ответственности. К дисциплинарной ответственности привлекли 57 человек.
Чаще всего в реестр коррупционеров попадают работники, в том числе бывшие, Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и Нацполиции.
В частности, сообщается о 102 работники ГУИС, внесенных в реестр коррупционеров:
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- двое из них привлечены к уголовной ответственности за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
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- 99 работников ГУИС привлечены к административной ответственности за несвоевременное представление декларации;
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- один — к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.
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“175 работников Национальной полиции пополнили списки Реестра. Из них 12 привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения: 5 полицейских — за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (три сержанта, один лейтенант и один старший лейтенант полиции)”, — говорится в сообщении.
Еще 7 полицейских попали в этот реестр из-за злоупотребление влиянием, то есть принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или другого лица за влияние на принятие решения (два старших лейтенанта, три капитана, один майор и один подполковник).
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К административной ответственности за несвоевременное представление декларации привлечено 156 правоохранителей. За несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечен один полицейский.
К дисциплинарной ответственности привлечено 7 полицейских:
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- четверо были уволены за получение неправомерной выгоды или подарка;
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- трое получили выговор за непринятие мер по недопущению конфликта интересов, а также совершение действий в условиях реального конфликта интересов;
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- один получил строгий выговор за декларирование недостоверной информации.
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Добавляется, что по сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Нацполиции снизилось на 33%, а ГУИС — на 11%.
“Все данные лиц вносятся в реестр коррупционеров после решения суда и привлечения их к ответственности (наложение штрафов, лишения свободы и т.п.)”, говорится в сообщении в НАПК.
Напомним, суд не смог оштрафовать Зеленского за ошибки в декларации.