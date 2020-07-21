НАЗК визначило корупційні ризики у законопроекті про електронні комунікації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) визначило корупційні ризики у проєкті закону про електронні комунікації,який регулюватиме вартість інтернету та мобільного зв’язку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Повідомляється, що проект закону передбачає впровадження інтернету як універсальної послуги на всій території країни, а також відсутність “пакетності” у наданні послуг мобільного та інтернет-зв’язку для користувачів. Також він більш чітко регулюватиме роботу компаній, які надають послуги доступу до інтернету.
"Експерти НАЗК визначили такі корупційні чинники у положеннях проекту закону:
1. Створення регуляторного органу із невизначеним статусом та покладання на нього контролюючих функцій загрожує невиправданим розширенням державного регулювання.
2. Повноваження регулятора дублюють повноваження Антимонопольного комітету, що створює ризик “корупційної” конкуренції за повноваження.
3. У проєкті закону вживаються оціночні поняття, які можуть довільно тлумачитися державними інституціями з корупційною метою.
4. Законопроєкт передбачає проведення лише позапланових перевірок підприємств, чим порушуються вимоги Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Водночас розширюються підстави для проведення перевірок.
5. Проект закону вимагає від підприємств надати “достатньо інформації” про виконання вимог законодавства, однак не визначає, яка саме інформація має бути передана. Це створює корупційні ризики при проведенні заходів державного нагляду (контролю).
6. Проект закону зобов’язує забудовників обладнати нові житлові будинки чи інші будівлі мережами і пристроями для надання електронних комунікаційних послуг. Водночас, він не передбачає застосування санкцій за невиконання цього обов’язку. Це створює корупційні ризики при прийнятті готових об’єктів будівництва", - йдеться в повідомленні.
Також висновок та рекомендації експертизи НАЗК надасть Комітету Верховної Ради з питань трансформації та Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики для опрацювання перед другим читанням законопроєкту.
Нагадаємо, у червні цього року Рада ухвалила за основу законопроект про електронні комунікації.