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Актуальное
НАПК определило коррупционные риски в законопроекте об электронных коммуникациях

НАПК определило коррупционные риски в законопроекте об электронных коммуникациях

Киев  •  УНН

 • 13977 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) определило коррупционные риски в проектах закона об электронных коммуникациях, который будет регулировать стоимость интернета и мобильной связи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что проект закона предусматривает внедрение интернета как универсальной услуги на всей территории страны, а также отсутствие "пакетности" в предоставлении услуг мобильной и интернет-связи для пользователей. Также он более четко будет регулировать работу компаний, предоставляющих услуги доступа к интернету.

"Эксперты НАПК определили такие коррупционные факторы в положениях проекта закона:

1. Создание регуляторного органа с неопределенным статусом и возложение на него контролирующих функций грозит неоправданным расширением государственного регулирования.

2. Полномочия регулятора дублируют полномочия Антимонопольного комитета, что создает риск "коррупционной" конкуренции за полномочия.

3. В проекте закона используются оценочные понятия, которые могут произвольно толковаться государственными институтами с коррупционной целью.

4. Законопроект предусматривает проведение только внеплановых проверок предприятий, чем нарушаются требования Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". В то же время расширяются основания для проведения проверок.

5. Проект закона требует от предприятий предоставить "достаточно информации" о выполнении требований законодательства, однако не определяет, какая именно информация должна быть передана. Это создает коррупционные риски при проведении мероприятий государственного надзора (контроля).

6. Проект закона обязывает застройщиков оборудовать новые жилые дома и другие здания сетями и устройствами для предоставления электронных коммуникационных услуг. В то же время, он не предусматривает применения санкций за невыполнение этой обязанности. Это создает коррупционные риски при принятии готовых объектов строительства", - говорится в сообщении.

Также заключение и рекомендации экспертизы НАПК предоставит Комитету Верховной Рады по вопросам трансформации и Комитету Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики для обработки перед вторым чтением законопроекта.

Напомним, в июне этого года Рада приняла за основу законопроект об электронных коммуникациях.

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