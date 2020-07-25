НАЗК цьогоріч виявило понад 2 тис. корупціонерів

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з початку року внесло до реєстру корупціонерів 2018 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр НАЗК.

У пресцентрі повідомили, що 429 осіб вчинили кримінальні правопорушення, ще 1532 притягнуті до адміністративної відповідальності. До дисциплінарної відповідальності притягнули 57 осіб.

Найчастіше до реєстру корупціонерів потрапляють працівники, у тому числі колишні, Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та Нацполіції.

Зокрема, повідомляється про 102 працівники ДКВС, що внесені до реєстру корупціонерів:

  • двоє з них притягнуті до кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
  • 99 працівників ДКВС притягнуті до адмінвідповідальності за несвоєчасне подання декларації;
  • один — до дисциплінарної відповідальності, йому оголошена догана.

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“175 працівників Національної поліції поповнили списки Реєстру. З них 12 притягнуті до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення: 5 поліцейських — за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (три сержанти, один лейтенант та один старший лейтенант поліції)”, — йдеться у повідомленні.

Ще 7 поліцейських потрапили до цього реєстру за зловживання впливом, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи за вплив на ухвалення рішення (два старші лейтенанти, три капітани, один майор та один підполковник).

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До адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації притягнуто 156 правоохоронців. За несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані притягнуто одного поліцейського.

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 7 поліцейських:

  • четверо були звільнені за отримання неправомірної вигоди або подарунка;
  • троє отримали догану за невжиття заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів;
  • один отримав сувору догану за декларування недостовірної інформації.

Додається, що у порівнянні з попереднім роком цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності та внесених до реєстру працівників Нацполіції знизилася на 33%, а ДКВС — на 11%.

“Усі дані осіб вносяться до реєстру корупціонерів після рішення суду та притягнення їх до відповідальності (накладання штрафів, позбавлення волі тощо)”, йдеться у повідомленні в НАЗК.

Нагадаємо, суд не зміг оштрафувати Зеленського за помилки у декларації.

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