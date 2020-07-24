Суд не зміг оштрафувати Зеленського за помилки у декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Печерський районний суд Києва закрив адміністративне провадження стосовно Президента України Володимира Зеленського, яке відкрили через неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, передає УНН із посиланням на постанову, оприлюднену в Єдиному реєстрі судових рішень.
"Провадження у справі про адміністративне правопорушення... закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення", - йдеться в тексті документу.
У постанові також зазначено, що відповідно до ст. 105 Конституції України Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
"... право недоторканності Президента України треба розуміти як органічну складову його конституційного статусу, що має на меті забезпечення умов для реалізації покладених на нього повноважень. Корегування змісту цього права неможливе без внесення відповідних змін до Конституції України", - зазначено у документі.
Також у постанові зазначено, що відповідно до п. 1.1.ч. 1 резолютивної частини зазначеного вище рішення КСУ положення частини першої статті 105 Конституції України (254к/96-ВР) треба розуміти так, що Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа.
"З урахуванням встановлених обставини, які викладені вище, суд приходить до висновку, що складений відносно Президента України протокол №47-01/32/20 від 07.07.2020року про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП не узгоджується з положеннями ст. 105 Конституції України, а відтак не може бути визнаний допустимим доказом події адміністративного правопорушення.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження по справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю у разі відсутності події і складу адміністративного правопорушення", - зазначено у документі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.
Національне агентство з питань запобігання корупції вручило два протоколи про адміністративне порушення Президенту України Володимиру Зеленському в зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.