Суд не смог оштрафовать Зеленского за ошибки в декларации

"Производство по делу об административном правонарушении ... закрыть на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в тексте документа.

В поставлении также отмечено, что в соответствии со ст. 105 Конституции Украины Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий.

"... право неприкосновенности Президента Украины следует понимать как органическую составляющую его конституционного статуса, что имеет целью обеспечение условий для реализации возложенных на него полномочий. Корректировка содержания этого права невозможна без внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины", - говорится в документе.

Также в постановлении указано, что в соответствии с п. 1.1.ч. 1 резолютивной части указанного выше решения КСУ положения части первой статьи 105 Конституции Украины (254к / 96-ВР) следует понимать так, что Президент Украины на время исполнения полномочий не несет уголовной ответственности, против него не может быть возбуждено уголовное дело.

"С учетом установленных обстоятельств, изложенных выше, суд приходит к выводу, что составленный в отношении Президента Украины протокол №47-01/32/20 от 07.07.2020року о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 КУоАП не согласуется с положениями ст. 105 Конституции Украины, а потому не может быть признан допустимым доказательством события административного правонарушения.

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае отсутствия события и состава административного правонарушения", - говорится в документе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Национальное агентство по предупреждению коррупции вручило два протокола об административном нарушении Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.