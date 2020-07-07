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Голова НАЗК вручив два протоколи Зеленському

Голова НАЗК вручив два протоколи Зеленському

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції вручило два протоколи про адміністративне порушення Президенту України Володимиру Зеленському в зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

“Так, після вступу на посаду Президента України Володимир Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних та проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів”, — йдеться в повідомленні.

Таким чином, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Такого повідомлення до Реєстру не надійшло.

“Отже, 7 липня Голова НАЗК Олександр Новіков склав та вручив Президенту два протоколи у зв’язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП). Відповідні матеріали будуть передані до суду”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Українські Національні Новини

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