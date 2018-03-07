НАПК начало полную проверку э-деклараций 11-ти человек, в том числе судей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 11-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015, 2016 и 2017 годы, сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
"Решение об этом, а также о результатах осуществления полной проверки декларации еще 5-ти человек были приняты во время очередного заседания. Проверка деклараций продлится 60 календарных дней и начнется на следующий день за днем принятия решений. Также во время заседания были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций еще 5-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 12:00, 6 марта, в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления было подано 207 836 ежегодных е-деклараций за 2017 .