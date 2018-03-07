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НАЗК розпочало повну перевірку е-декларацій 11-ти осіб, в тому числі суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще 11-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016 та 2017 роки, повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“Рішення про це, а також про результати здійснення повної перевірки декларації ще 5-ти осіб були прийняті під час чергового засідання. Перевірка декларацій триватиме 60 календарних днів та розпочнеться наступного дня за днем прийняття рішень. Також під час засідання були прийняті рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій ще 5-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, станом на 12:00, 6 березня, до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування було подано 207 836 щорічних е-декларацій за 2017 рік.

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