НАПК проверяет э-декларации еще 14 должностных лиц, из них шесть - нардепов

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 870 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 9674 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56441 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70502 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101471 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108874 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116394 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121782 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132883 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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НАПК проверяет э-декларации еще 14 должностных лиц, из них шесть - нардепов

НАПК проверяет э-декларации еще 14 должностных лиц, из них шесть - нардепов

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку электронной декларации еще 14 должностных лиц, среди которых - шесть народных депутатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"НАПК начало полную проверку электронных деклараций еще 14-ти человек, среди которых 6 народных депутатов Украины VIII созыва", - говорится в сообщении

Как отмечается, проверяются декларации, поданные 2015 и 2016 годы.

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В НАПК заметили, что проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.

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