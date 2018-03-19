НАПК проверяет э-декларации еще 14 должностных лиц, из них шесть - нардепов

"НАПК начало полную проверку электронных деклараций еще 14-ти человек, среди которых 6 народных депутатов Украины VIII созыва", - говорится в сообщении

Как отмечается, проверяются декларации, поданные 2015 и 2016 годы.

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В НАПК заметили, что проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.