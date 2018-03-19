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НАЗК перевіряє е-декларації ще 14 посадовців, з них шість – нардепів

НАЗК перевіряє е-декларації ще 14 посадовців, з них шість – нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції розпочало перевірку е-декларації ще 14 посадовців, серед яких – шість народних депутатів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

“НАЗК розпочало повну перевірку електронних декларацій ще 14-ти осіб, серед яких 6 народних депутатів України VIII скликання”, — йдеться у повідомленні

Як зазначається, перевіряються декларації, подані за 2015 та 2016 роки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До суду спрямували шість адмінпротоколів щодо запізнення з е-деклараціями

У НАЗК зауважили, що проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені.

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