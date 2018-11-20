НАПК передало в суд 14 протоколов за нарушение сроков декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 14 админпротоколов из-за нарушения сроков декларирования. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 14 админпротоколов по фактам нарушений установленных законом сроков предоставления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Решения приняты на заседании Национального агентства”, - говорится в сообщении.
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12 протоколов об административных правонарушениях составлены по результатам осуществления контроля за своевременностью предоставления деклараций.
Так, за несвоевременное предоставление деклараций составлено 5 протоколов в отношении депутатов Козинского поселкового совета седьмого созыва, а 4 протокола — в отношении бывших судей Подольского районного суда города Киева и Апелляционного суда Херсонской области.
Также несвоевременно без уважительных причин декларации подали старший государственный инспектор отдела таможенного оформления № 6 таможенного поста “Борисполь-аэропорт” Киевской таможни ГФС и председатель Лесниковского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области.
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Ответственность за это предусмотрена частью первой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В отношении заместителя начальника Дунайского бассейнового управления водных ресурсов Государственного агентства водных ресурсов Украины Светланы Гуньковской в суд направлены 2 протокола. Один из них — за несвоевременное предоставление декларации, а другой — за несообщение НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии по факту приобретения в собственность объекта недвижимого имущества (квартиры) стоимостью 543 тысяч 917 грн.
Кроме этого, НАПК установило, что прокурор Ахтырской местной прокуратуры Сумской области Виктория Панченко несвоевременно сообщила о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением разового дохода в размере 90 тысяч 130,80 грн в виде выплаты в межрасчетный период за ежегодный отпуск, материальную помощь на оздоровление и для решения социально-бытовых вопросов по месту осуществления трудовой деятельности.
Напомним, 16 ноября НАПК разоблачило 9 местных депутатов и силовиков в непредоставлении деклараций. Также в НАПК озвучили статистику по раскрытию коррупционных нарушений.