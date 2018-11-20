НАЗК передало в суд 14 протоколів через порушення термінів декларування

“Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 14 адмінпротоколів за фактами порушень встановлених законом термінів подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. Рішення прийняті на засіданні Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.

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12 протоколів про адміністративні правопорушення складені за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій.

Так, за несвоєчасне подання декларацій складено 5 протоколів стосовно депутатів Козинської селищної ради сьомого скликання, а 4 протоколи — стосовно колишніх суддів Подільського районного суду міста Києва та апеляційного суду Херсонської області.

Також несвоєчасно без поважних причин декларації подали старший державний інспектор відділу митного оформлення № 6 митного поста “Бориспіль-аеропорт” Київської митниці ДФС та голова Лісниківської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

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Відповідальність за це передбачена частиною першою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стосовно заступника начальника Дунайського басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України Світлани Гуньковської до суду направлено 2 протоколи. Один з них — за несвоєчасне подання декларації, а інший — за неповідомлення НАЗК про суттєві зміни у майновому стані за фактом набуття у власність об’єкта нерухомого майна (квартири) вартістю 543 тисяч 917 грн.

Крім цього, НАЗК встановило, що прокурор Охтирської місцевої прокуратури Сумської області Вікторія Панченко несвоєчасно повідомила про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з отриманням разового доходу в розмірі 90 тисяч 130,80 грн у вигляді виплати у міжрозрахунковий період за щорічну відпустку, матеріальну допомогу на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань за місцем здійснення трудової діяльності.

Нагадаємо, 16 листопада НАЗК викрило 9 місцевих депутатів і силовиків у неподанні декларацій. Також у НАЗК озвучили статистику щодо розкриття корупційних порушень.