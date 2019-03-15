НАПК хочет объяснений от двух нардепов и фигуранта дела хищений в "оборонке"

"НАПК приглашает 7 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Речь идет о приглашении для объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях:



по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:





народного депутата Александра Вилкула, 20 или 21 марта в 10:00 или в течение рабочих часов в указанные дни;

народного депутата Вадима Кривохатько, 20 или 21 марта в 10:00 или в течение рабочих часов в указанные дни;

депутата Сумского городского совета Светлана Липову, 20 марта с 10:00 до 17:00 (повторно);



по признакам невыполнения законных требований Национального агентства:





временно исполняющего обязанности государственного секретаря Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Игоря Корхового, 18 марта в 9:30;



по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год:





судью Ровенского окружного административного суда Андрея Сала, 20 марта в 14:00;



по признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:





бывшего директора дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Павла Барбула, 19 марта в 10:00;



по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:





судью Киевского апелляционного хозяйственного суда в отставке Вячеслава Зеленина, 20 марта в 15:00 (повторно);

бывшего директора дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Павла Барбула, 19 марта в 10:00.



Эти лица, как отмечается, приглашены официальным письмом НАПК за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.

Добавим, экс-директор ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул является фигурантом дела о растрате средств на ГП. Речь идет о нанесении ГП 55,5 млн грн убытков. Действующих и экс-чиновников предприятия задержали и объявили им подозрения. Суд взял под стражу Барбула с альтернативой в виде залога. Барбул вышел из СИЗО под залог.