НАПК хочет объяснений от двух нардепов и фигуранта дела хищений в "оборонке"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает семь человек, среди которых двое народных депутатов Александр Вилкул и Вадим Кривохатько, судьи и должностные лица, в частности, бывший директор дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул, который стал фигурантом дела о коррупции в оборонной сфере, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК приглашает 7 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Речь идет о приглашении для объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях:
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- по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
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- народного депутата Александра Вилкула, 20 или 21 марта в 10:00 или в течение рабочих часов в указанные дни;
- народного депутата Вадима Кривохатько, 20 или 21 марта в 10:00 или в течение рабочих часов в указанные дни;
- депутата Сумского городского совета Светлана Липову, 20 марта с 10:00 до 17:00 (повторно);
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- по признакам невыполнения законных требований Национального агентства:
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- временно исполняющего обязанности государственного секретаря Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Игоря Корхового, 18 марта в 9:30;
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- по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год:
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- судью Ровенского окружного административного суда Андрея Сала, 20 марта в 14:00;
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- по признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:
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- бывшего директора дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Павла Барбула, 19 марта в 10:00;
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- по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:
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- судью Киевского апелляционного хозяйственного суда в отставке Вячеслава Зеленина, 20 марта в 15:00 (повторно);
- бывшего директора дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Павла Барбула, 19 марта в 10:00.
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Эти лица, как отмечается, приглашены официальным письмом НАПК за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.
Добавим, экс-директор ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул является фигурантом дела о растрате средств на ГП. Речь идет о нанесении ГП 55,5 млн грн убытков. Действующих и экс-чиновников предприятия задержали и объявили им подозрения. Суд взял под стражу Барбула с альтернативой в виде залога. Барбул вышел из СИЗО под залог.