НАЗК хоче пояснень від двох нардепів і фігуранта справи розкрадань в "оборонці"

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 21224 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 49837 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 51324 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 66917 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 84515 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 83812 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 166047 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98619 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71902 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 325335 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1.3м/с
64%
Популярнi новини

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 25656 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 21938 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 18344 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 14888 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 28200 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 166047 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 325335 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 258860 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 369971 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 380834 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 21224 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14178 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 18408 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 25722 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46990 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

НАЗК хоче пояснень від двох нардепів і фігуранта справи розкрадань в "оборонці"

Київ • УНН

 • 9787 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує сімох осіб, серед яких двоє народних депутатів Олександр Вілкул та Вадим Кривохатько, судді та посадовці, зокрема, колишній директор дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" - "Спецтехноекспорт" Павло Барбул, який став фігурантом справи про корупцію в оборонній сфері, для надання пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

НАЗК хоче пояснень від двох нардепів і фігуранта справи розкрадань в "оборонці"

"НАЗК запрошує 7 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про запрошення для пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адмінправопорушення:

  • за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
  • народного депутата Олександра Вілкула, 20 або 21 березня о 10:00 або протягом робочих годин у вказані дні
  • народного депутата Вадима Кривохатька, 20 або 21 березня о 10:00 або протягом робочих годин у вказані дні
  • депутата Сумської міської ради Світлану Липову, 20 березня з 10:00 до 17:00 (повторно);
  • за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства:
  • тимчасово виконуючого обов'язки державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Ігоря Корхового, 18 березня о 9:30;
  • за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік:
  • суддю Рівненського окружного адміністративного суду Андрія Сала, 20 березня о 14:00;
  • за ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:
  • колишнього директора дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" Павла Барбула, 19 березня о 10:00;
  • за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:
  • суддю Київського апеляційного господарського суду у відставці В’ячеслава Зеленіна, 20 березня о 15:00 (повторно)
  • колишнього директора дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" Павла Барбула, 19 березня о 10:00.

Ці особи, як зазначається, запрошені офіційним листом НАЗК за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Додамо, екс-директор ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" Павло Барбул є фігурантом справи щодо розтрати коштів на ДП. Йдеться про завдання ДП 55,5 млн грн збитків. Чинних та екс-високопосадовців підприємства затримали і оголосили їм підозри. Суд взяв під варту Барбула з альтернативою у вигляді застави. Барбул вийшов із СІЗО під заставу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,414.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.47