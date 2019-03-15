НАЗК хоче пояснень від двох нардепів і фігуранта справи розкрадань в "оборонці"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує сімох осіб, серед яких двоє народних депутатів Олександр Вілкул та Вадим Кривохатько, судді та посадовці, зокрема, колишній директор дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" - "Спецтехноекспорт" Павло Барбул, який став фігурантом справи про корупцію в оборонній сфері, для надання пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"НАЗК запрошує 7 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Йдеться про запрошення для пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адмінправопорушення:
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- за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
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- народного депутата Олександра Вілкула, 20 або 21 березня о 10:00 або протягом робочих годин у вказані дні
- народного депутата Вадима Кривохатька, 20 або 21 березня о 10:00 або протягом робочих годин у вказані дні
- депутата Сумської міської ради Світлану Липову, 20 березня з 10:00 до 17:00 (повторно);
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- за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства:
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- тимчасово виконуючого обов'язки державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Ігоря Корхового, 18 березня о 9:30;
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- за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік:
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- суддю Рівненського окружного адміністративного суду Андрія Сала, 20 березня о 14:00;
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- за ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:
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- колишнього директора дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" Павла Барбула, 19 березня о 10:00;
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- за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:
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- суддю Київського апеляційного господарського суду у відставці В’ячеслава Зеленіна, 20 березня о 15:00 (повторно)
- колишнього директора дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" Павла Барбула, 19 березня о 10:00.
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Ці особи, як зазначається, запрошені офіційним листом НАЗК за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті.
Додамо, екс-директор ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" Павло Барбул є фігурантом справи щодо розтрати коштів на ДП. Йдеться про завдання ДП 55,5 млн грн збитків. Чинних та екс-високопосадовців підприємства затримали і оголосили їм підозри. Суд взяв під варту Барбула з альтернативою у вигляді застави. Барбул вийшов із СІЗО під заставу.