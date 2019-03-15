НАЗК хоче пояснень від двох нардепів і фігуранта справи розкрадань в "оборонці"

КИЇВ. 15 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує сімох осіб, серед яких двоє народних депутатів Олександр Вілкул та Вадим Кривохатько, судді та посадовці, зокрема, колишній директор дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" - "Спецтехноекспорт" Павло Барбул, який став фігурантом справи про корупцію в оборонній сфері, для надання пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.