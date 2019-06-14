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Самый высокий уровень пожароопасности удержится на выходных

Киев • УНН

 • 8517 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности будет преобладать в Украине минимум до начала следующей недели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Самый высокий уровень пожароопасности удержится на выходных

"По прогнозам Укргидрометцентра, 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили спасатели.

По городу Киеву 14-15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По Киевской области 14 июня по области высокая (4 класса), в северных и восточных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 15-17 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, по данным синоптиков, следующая неделя также будет жаркой.

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