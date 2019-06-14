Найвищий рівень пожежонебезпеки утримається на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки переважатиме в Україні щонайменше до початку наступного тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За прогнозами Укргідрометцентру, 14-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили рятувальники.
По місту Києву 14-15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
По Київській області 14 червня по області висока (4 класу), у північних та східних районах надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 15-17 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, за даними синоптиків, наступний тиждень також буде спекотним.