Самый высокий уровень пожароопасности объявлен в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. По Украине в понедельник, 3 июня, ожидается высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.
В Киевской области 3-5 июня также будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
По Киеве 3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в южных и восточных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской области 3 июня местами ожидаются грозы.