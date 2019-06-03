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6 марта, 17:12 • 143922 просмотра

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6 марта, 17:07 • 129940 просмотра

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Самый высокий уровень пожароопасности объявлен в Украине

Самый высокий уровень пожароопасности объявлен в Украине

Киев  •  УНН

 • 10188 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. По Украине в понедельник, 3 июня, ожидается высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.

В Киевской области 3-5 июня также будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По Киеве 3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, в южных и восточных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской области 3 июня местами ожидаются грозы.

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