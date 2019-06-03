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Найвищий рівень пожежонебезпеки оголосили в Україні

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КИЇВ. 3 червня. УНН. По Україні у понеділок, 3 червня, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили у відомстві.

У Київській області 3-5 червня також переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 

По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, у південних та східних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей 3 червня місцями очікуються грози.

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