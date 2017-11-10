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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20231 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 37512 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 48435 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53319 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48165 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 92771 просмотра

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Самым слабым местом в Избирательном кодексе есть вопрос госреестра избирателей - Магера

Самым слабым местом в Избирательном кодексе есть вопрос госреестра избирателей - Магера

Киев  •  УНН

 • 8095 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Самым слабым местом в Избирательном кодексе, который парламент принял в первом чтении, есть вопрос Государственного реестра избирателей. Такое мнение в эфире программы "Право на власть" высказал заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, сообщает УНН.

"Есть проект Избирательного кодекса. Думаю, самое слабое место - вопрос государственного реестра избирателей над которым нужно работать. Также отдельные нюансы касаются и местных выборов. Мы можем фактически по любому разделу найти те моменты, которые нужно улучшать, но отклонять что- и в дальнейшем, ничего не принимать и в 2019 году проводить выборы по ныне действующему закону, по-моему, это один из худших вариантов, который может быть ", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Избирательном кодексе предложены изменения в процедуру президентских выборов

Напомним, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец заявил, что на следующей неделе парламент может выйти на формирование нового состава ЦИК .

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