Самым слабым местом в Избирательном кодексе есть вопрос госреестра избирателей - Магера

"Есть проект Избирательного кодекса. Думаю, самое слабое место - вопрос государственного реестра избирателей над которым нужно работать. Также отдельные нюансы касаются и местных выборов. Мы можем фактически по любому разделу найти те моменты, которые нужно улучшать, но отклонять что- и в дальнейшем, ничего не принимать и в 2019 году проводить выборы по ныне действующему закону, по-моему, это один из худших вариантов, который может быть ", - сказал он.

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Напомним, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец заявил, что на следующей неделе парламент может выйти на формирование нового состава ЦИК .