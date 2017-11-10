Найслабкішим місцем Виборчого кодексу є питання держреєстру виборців – А.Магера

"Є проект Виборчого кодексу. Думаю, найслабкіше його місце – питання державного реєстру виборців над яким потрібно працювати. Також окремі нюанси стосуються і місцевих виборів. Ми можемо фактично по будь-якому розділу знайти ті моменти, які потрібно покращувати, але відхиляти будь-що і надалі, нічого не приймати і у 2019 році проводити вибори за нині чинним законом , як на мене, це один з найгірших варіантів, який може бути", - сказав він.

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Нагадаємо, народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець заявив, що наступного тижня парламент може вийти на формування нового складу ЦВК.