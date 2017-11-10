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Найслабкішим місцем Виборчого кодексу є питання держреєстру виборців – А.Магера

Найслабкішим місцем Виборчого кодексу є питання держреєстру виборців – А.Магера

Київ • УНН

 • 8107 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Найслабкішим місцем Виборчого кодексу, який парламент ухвалив у першому читанні, є питання Державного реєстру виборців. Таку думку в ефірі програми "Право на владу" висловив заступник голови ЦВК Андрій Магера, повідомляє УНН.

"Є проект Виборчого кодексу. Думаю, найслабкіше його місце – питання державного реєстру виборців над яким потрібно працювати. Також окремі нюанси стосуються і місцевих виборів. Ми можемо фактично по будь-якому розділу знайти ті моменти, які потрібно покращувати, але відхиляти будь-що і надалі, нічого не приймати і у 2019 році проводити вибори за нині чинним законом , як на мене, це один з найгірших варіантів, який може бути", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Виборчому кодексі запропоновано зміни у процедуру президентських виборів

Нагадаємо, народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець заявив, що наступного тижня парламент може вийти на формування нового складу ЦВК.

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