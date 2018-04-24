Наезд на толпу в Торонто: укранцев нет среди пострадавших

"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в Торонто", - сказал он.

Как сообщал УНН, 23 апреля в Торонто фургон наехал на толпу людей, погибли 10 человек, еще несколько человек получили травмы. В полиции заявили, что этот инцидент мог быть терактом, но следствие рассматривает все версии.

Водитель машины задержан, им оказался 25-летний житель Ричмонда Алек Минассиан.