Наезд на толпу в Торонто: укранцев нет среди пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Граждан Украины нет среди пострадавших от наезда автомобиля на людей в Торонто. Об этом УНН сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в Торонто", - сказал он.
Как сообщал УНН, 23 апреля в Торонто фургон наехал на толпу людей, погибли 10 человек, еще несколько человек получили травмы. В полиции заявили, что этот инцидент мог быть терактом, но следствие рассматривает все версии.
Водитель машины задержан, им оказался 25-летний житель Ричмонда Алек Минассиан.