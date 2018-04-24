Поліція Торонто розглядає всі версії наїзду фургону на пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Наїзд фургону на пішоходів в Торонто міг бути терактом, але слідство зараз розглядає всі версії. Про це в понеділок повідомив шеф поліції міста Марк Сандерс в ході прес-конференції, яку транслювали національні телеканали Канади, інформує УНН.
“Ми нічого не виключаємо, але на основі того, що у нас зараз є, поки рано робити висновки. Розслідування триває. Ми намагаємося з’ясувати мотиви”, — заявив він, відповідаючи на питання про можливість теракту. При цьому шеф поліції зазначив, що “ця акція виглядає завчасно підготовленою”.
Сандерс також повідомив, що із затриманим водієм, яким виявився 25-річний житель Річмонда Алек Мінассіан, зараз працюють слідчі, але відмовився повідомляти будь-які подробиці. “Коли ми йому висунемо звинувачення, ми вам повідомимо”, — сказав він.
Поліцейський також не став коментувати різні версії дій затриманого, які зараз обговорюються в ЗМІ і в соціальних мережах.
Як повідомляв УНН, число жертв наїзду на пішоходів в Торонто збільшилося до 10.