Полиция Торонто рассматривает все версии наезда фургона на пешеходов

“Мы ничего не исключаем, но на основе того, что у нас сейчас есть, пока рано делать выводы. Расследование продолжается. Мы пытаемся выяснить мотивы”, — заявил он, отвечая на вопрос о возможности теракта. При этом шеф полиции отметил, что “эта акция выглядит заблаговременно подготовленной”.

Сандерс также сообщил, что с задержанным водителем, которым оказался 25-летний житель Ричмонда Алек Минассиан, сейчас работают следователи, но отказался сообщать какие-либо подробности. “Когда мы ему предъявим обвинение, мы вам сообщим”, — сказал он.

Полицейский также не стал комментировать различные версии действий задержанного, которые сейчас обсуждаются в СМИ и в социальных сетях.

Как сообщал УНН, число жертв наезда на пешеходов в Торонто увеличилось до 10.