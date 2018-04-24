Наїзд на натовп у Торонто: українців немає серед постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Громадян України немає серед постраждалих від наїзду автомобіля на людей у Торонто. Про це УНН повідомив заступник директора ДКС МЗС України — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
“За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок наїзду автомобіля на гурт людей у Торонто”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 23 квітня в Торонто фургон наїхав на натовп людей, загинули 10 осіб, ще декілька людей отримали травми. У поліції заявили, що цей інцидент міг бути терактом, але слідство розглядає всі версії.
Водій машини затриманий, ним виявився 25-річний житель Річмонда Алек Мінассіан.