Громкое дело НАБУ о "энергетических схемах" сливают в интересах покровителей Крючкова - эксперт

"Во-первых, я знаю Крючкова лично. И он точно не является главной фигурой в схемах. Да, он имеет выгоду, да, он предлагает схемы, но за ним стоят более мощные, опытные и влиятельные люди. Всегда. Поэтому если он в какую-то неприятность встрял, то основные выгодоприобретатели будут оттуда его вытаскивать. И поэтому, я почти уверен в том, что это энергетическое дело НАБУ действительно будут пытаться "слить", - говорит эксперт.

По его словам, скорее всего, вопрос будут "решать" через подкуп.

"Схема там будет простая - всех, кого надо, покупают - не запугивают, а просто покупают - и судей, и прокурорских, и следователей. Им предлагают бешеные деньги, и крайне редко от таких денег отказываются. Поэтому вероятность того, что дело будет слито и развалено существует", - объясняет Кочетков.

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Крючков сейчас чувствует себя себя очень свободно, потому что чувствует за своей спиной большие деньги и влиятельных людей, добавляет эксперт.

"И я хочу отметить, что это не первое подобное дело, где его поймают на чем-то - он даже в СИЗО посидит, а потом деньги играют свою роль и его вытаскивают", - вспомнил он.

Кочетков не исключает, что "решать" это энергетическое дело НАБУ могут братья Суркисы, которые сами являются его фигурантами, и которые имеют связь с подозреваемым.

"Да, это большая мощная "групировка", и поэтому Крючков чувствует себя так уверенно", - добавил эксперт.

Напомним, громкое энергетическое дело о схемах "Энергосети" и облэнерго Суркисов хотят вернуть НАБУ. Такой анонс, по крайней мере, сделал сам подозреваемый Крючков.

Последний, в рамках производства НАБУ, был экстрадирован в Украину из Германии, а также был фигурантом журналистских расследований о коррупции и вывода средств из сферы энергетики, в частности, "Запорожьеоблэнерго" (частично принадлежит Суркисам - ред.).

Кроме Крючкова, в этих расследованиях также фигурируют Григорий и Игорь Суркисы и Игорь Кононенко.

По данным НАБУ, общий ущерб государству, нанесенный деятельностью "Энергосети" достигает 1,4 млрд грн. При этом, часть эпизодов дела все еще продолжают расследовать детективы НАБУ. А обвинительный акт в отношении Корниленкова и Крючкова САП направила в Высший антикоррупционный суд 16 июня 2020 года.

Самого Крючкова в СМИ называют "человеком Суркисов". Ведь на опубликованных в СМИ записях разговоров между Крючковым, Суркисами и другими лицами, речь идет о "передаче денег" в офисы "Динамо".

Сами Суркисы в рамках производства НАБУ тоже были допрошены, однако статусов подозреваемых пока так и не получили. И это несмотря на то, что документы, изъятые в офисах "Динамо" (по ул. Грушевского), ранее признанные судом такими, что "относятся" к уголовному производству "Энергосети".