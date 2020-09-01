Найгучнішу енергетичну справу про схеми "Енергомережі" і обленерго Суркісів хочуть повернути НАБУ - підозрюваний

"Справу, яку було порушено першою (в НАБУ - ред.), через 5 років передали в суд. Вона знаходиться на стадії попереднього слухання. Але з урахуванням наявних позицій і думки прокурорів, і ми, і сторона прокуратури очікуємо, що ця справа буде відправлено на дослідування.

Весь цей процес на довгі місяці", - сказав Крючков.

За його словами, САП передала справу до суду, так як вже минули всі можливі терміни, передбачені КПК.

"Але вони ж не можуть цю справу просто закрити - витрачено багато сил, увага преси. Це буде якось некоректно", - пояснює екскерівник "Енергомережі".

"Вся "Енергомережа" арештована, повністю паралізована будь-яка діяльність компанії. Обмежувальних заходів щодо мене на сьогодні немає. Співпрацюємо зі слідством, просто не даємо свідчень", - додав він.

Відзначимо, що Крючков є одним з підозрюваних в одному з епізодів цієї енергетичної справи. Також він є фігурантом журналістських розслідувань про корупцію і виведення коштів зі сфери енергетики, зокрема, з "Запоріжжяобленерго".

Крім Крючкова, в цих розслідуваннях також фігурують Григорій і Ігор Суркіси та Ігор Кононенко.

За даними НАБУ, загальний збиток державі, завданий діяльністю "Енергомережі" досягає 1,4 млрд грн. При цьому, інші епізоди справи все ще продовжують розслідувати детективи НАБУ.

Відомо, що стосовно Корніленкова і Крючкова САП направила обвинувальний акт у Вищий антикорупційний суд 16 червня 2020 року. Останнього в ЗМІ називають "людиною Суркісів". Адже на опублікованих в ЗМІ записах розмов між Крючковим, Суркісами і іншими особами, мова йде про "передачу грошей" в офіси "Динамо".

Самі Суркіси в рамках провадження НАБУ теж були допитані, однак статусів підозрюваних поки так і не мають. І це незважаючи на те, що документи, вилучені в офісах "Динамо" (по вул. Грушевського) раніше визнані судом такими, що "відносяться" до кримінального провадження "Енергомережі".